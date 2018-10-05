Bu ülkeye giriş yapmak isteyenler öyle bir prosedürle karşı karşıya kalıyor ki...

BU ÜLKEDE VİZENİN YANINDA BİR DE CEP TELEFONU ŞİFRESİ İSTİYORLAR!

Bu ülkeye giriş yaptığınızda hem pasaportunuzu ve vizenizi göstereceksiniz, hem de şifrenizi paylaşmak zorunda kalacaksınız!

Yeni Zelanda Gümrük Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta uygulamaya giren yasalar kapsamında, sınır görevlilerinin talep etmesi durumunda yolcuların yanlarında getirdikleri elektronik cihazları açma veya şifrelerini görevlilere verme zorunluluğu getirildi.

Yeni kurallara itiraz eden ziyaretçilerin, 5 bin Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 20 bin TL) kadar para cezasının yanı sıra kovuşturmaya tabi tutulacakları açıklandı.

Gümrük ve Tüketim Vergisi Yasası kapsamında uygulanacak kurallar, görevlilere gerekli gördükleri hallerde arama yapılan cihazlardaki tüm verileri kopyalama yetkisi de veriyor.

Yeni Zelanda Gümrük Dairesi Sözcüsü Terry Brown, Yeni Zelanda’nın söz konusu uygulamayı başlatan ilk ülke olduğunu ifade ederek, "İnsanların şifrelerini vermemesi durumunda ceza uygulanmasını yasallaştıran başka bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.

Yeni Zelanda vizesi demişken... Aslında ne pasaportu ne de vizeyi düşünmenize gerek kalmayacak ülkeler de mevcut. İşte yanınıza sadece nüfus cüzdanınızı alarak, 90 güne kadar gidebileceğiniz ülkeler...

GÜRCİSTAN

İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum Havalimanı, pasaportsuz gidilen yerlerin başında geliyor. Haftanın her günü İstanbul-Batum seferlerinin yapılıyor olması da Batum'u cazip hale getiren özelliklerden biri.

Pasaport yerine nüfus cüzdanı ile girilebilen yegane ülkelerden olan Gürcistan hafta sonu tatili için şehirden kaçılabilecek güzel bir adres…

Tarihi sokakları, alışveriş noktaları ve ünlü gece hayatıyla öne çıkan Gürcistan gezisine Tiflis'ten başlayabilirsiniz. Kutayıs ve Signagi gezip görülebilecek en bilindik yerlerden…

1- Tiflis

Gürcistan'ın güneyinde yer alan başkentin kuruluşu, Gürcü efsanesine göre 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Kral Vakhtang Gorgasali tarafından kurulduğu rivayet edilen eski şehir, Avrupa ve Asya kültürleri arasında takılıp kalmış bir geçiş yolu gibi. Tiflis, bize büyük benzerlikler gösteren mutfağıyla yemek konusunda memleket hasreti çekmeyeceğiniz şehirler arasında. Eski şehir bölgesinde görülebilecek bir çok ilgi çekici yer var. Doğu ve batı kültürünün harmanlandığı bu bölgede kilise de görebilirsiniz, hamam ve cami de.

2- Batum

Batum Acara Özerk Cumhuriyeti’nin en güzel ve en eski şehri. Kafkas Dağları’nın gölgesinde, Karadeniz kıyısında kurulmuş ve Sovyetler Birliği döneminde, bürokratlar için önemli bir tatil beldesi olan Batum'u ziyaret etmek için birçok neden var. Şehir merkezinde görülecek yerler arasında Avrupa Meydanı, Tiyatro Meydanı, şehrin konser alanı olan Batum Bulvarı yer alıyor. Ayrıca dünyanın en eski ve en büyük ikinci botanik parkı olan Batumski Botaniciski Sad yer alıyor.

3- Kutayıs

Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutayıs, Sovyetler Birliği'nden kalma görüntüsüyle ilk bakışta insanda zaman makinesi ile eski zamanlara gitmiş hissi yaratıyor. Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirde çok güzel parklar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.

1- Girne

En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var. Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.

2- Karpaz

Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de tabii ki Karpaz. Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve deniz kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz.

3- Gazimağusa

Kıbrıs sahillerinin en güzellerinin bulunduğu Gazimağusa bölgesi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor. Daha önce dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan kapalı Maraş bölgesi de Gazimağusa yakınlarında yer alıyor.

4- Lefkoşa

Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor.

UKRAYNA

Ukrayna'da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev geliyor. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Ukrayna’nın Harkov ve Dnipro gibi diğer şehirlerinde keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Ayrıca Kiev ve Lviv'de eğlence için birçok mekan da bulunuyor