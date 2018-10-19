Bu sene tatil yapamadıysanız burada yaz daha yeni başlıyor

Dominik Cumhuriyeti

Türkiye'ye aktarmalarla birlikte ortalama 20 saat uzaklıkta olan Dominik Cumhuriyeti önemli tatil rotalarından biri. Dominik Cumhuriyeti'ne giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 3 bin 500 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için bin 500 lira.

Dubai

Türkiye'ye direkt uçuşla birlikte ortalama 4 buçuk saat uzaklıkta olan Dubai de gözde tatil ülkelerinden.Dubai'ye giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için bin 100 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için bin 500 lira.

Seyşeller

Türkiye'ye tek aktarmayla birlikte ortalama 18 saat uzaklıkta olan Seyşeller eşsiz doğasıyla tatilin popüler adreslerinden. Seyşeller'e giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 2 bin 300 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için iki bin lira.

Barbados

Türkiye'ye tek aktarmayla ortalama 29 saat uzaklıkta olan Barbados kışın yaz tatili için vazgeçilmez adreslerden biri. Barbados'a giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için üç bin lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için iki bin 500 lira.

Küba

Türkiye'den Havana'ya tek aktarmayla ortalama 20 saat uzaklıkta olan Küba hem tarihi hem de okyanus kıyısındaki plajlarıyla önemli tatil rotalarından biri.

Küba'ya giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 2 bin 400 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için 3 bin lira.

Antigua

Türkiye'ye tek aktarmayla birlikte ortalama 30 saat uzaklıkta olan Antigua az bilinen tatil rotalarından.

Antigua'ya giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 3 bin 330 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için 2 bin lira.

Tayland

Türkiye'ye ortalama 11 saat uzaklıkta olan Tayland ilginç kültürü, deniz mahsüllü yemekleri ve dünyaca ünlü masajıyla en sık ziyaret edilen tatil rotalarından. Tayland'a giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 2 bin lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için 2 bin lira.

Gambiya

Türkiye'ye tek aktarmayla ortalama 14 saat uzaklıkta olan Gambiya Afrika kıtasının en gözde tatil yerlerinden. Gambiya'ya giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 9 bin lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için 6 bin lira.

Cape Town

Türkiye'ye ortalama 12 saat uzaklıkta olan Cape Town tatil yerleri arasında en dikkat çeken ülkeler arasında. Cape Town'a giderken ortalama uçak fiyatı tek kişi için 4 bin 700 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için bin 800 lira.

Maldivler

Dünyanın en merak edilen tatil rotalarından biri olan Maldivler Türkiye'ye ortalama 9 saat uzaklıkta. Maldivler'e ortalama uçak fiyatı tek kişi için 2 bin 500 lira. Çift kişilik otel odası ise Ocak ayında 6 gün için 2 bin 500 lira.

Kaynak: İçimdeki Gezgin