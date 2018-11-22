Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar

Dünyanın en uzun ve sağlıklı yaşayan insanları bakın hangi şehirlerde?

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Yapılan araştırmalara göre günümüzde bir insanın ortalama yaşam süresi 71,4 olarak tespit edilmiş. Tabii bu süre bazı bölgelerde kısalırken bazılarında ise çok artıyor. Time’dan Jamie Ducharme’nin haberine göre; dünyada araştırmacıların Mavi Bölge olarak adlandırdığı 5 şehirde, insanlar ortalamadan daha sağlıklı ve uzun yaşıyor. Bu önemli 5 Mavi Bölge nerede mi? İşte cevabı...

Sardunya, İtalya

Akdeniz’in en çok ziyaret edilen ülkelerinden İtalya’nın Sardunya şehri sakinleri sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını bulmuş gibi görünüyor. Mavi Bölge olarak adlandırılan şehir mercek altına alındığında, orada yaşayanların yaş ortalamasının 100’ü geçtiği ortaya çıkmıştır. Uzmanlar bu durumu Sardunya şehrinde yaşayan insanların uzun ömürlü genetik yapısının yanı sıra, sebze ağırlıklı beslenme, günlük fiziksel aktivitenin çok olması ve orada yaşayan insanların aile ilişkilerinin güçlü olmasına bağlıyor.

Okinawa, Japonya

Araştırmacıların Mavi Bölge’leri ayırt ederken göz önünde bulundurdukları en önemli kıstaslardan biri de aile ve tolum kültürüdür. Japonya’nın Okinawa şehrinde bu durum zirve yapmış durumdadır. Hayatın iniş ve çıkışlarından kendilerini soyutlayan Okinawalılar, zihinsel stresleri hafifleten, sağlıklı davranışları destekleyen ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bir sosyal çevreden oluşmaktadırlar. Bunların sonucu; Dünyanın en uzun ömürlü kadınları Okinawalılar’dır.

Nicoya, Kosta Rika

Kosta Rika’da bir ada olan Nicoya sakinleri sağlıklarını işlenmiş gıdalardan uzak, geleneksel yemek ritüllerine borçlu. Kalorilerinin çoğunu fasulye, kabak ve mısırdan alan yerel halk aynı zamanda zengin tropikal meyvelerle beslenir. Adanın bu zengin yiyecek kültürü sakinlerinin yaş ortalamasını 90’ın üzerine çıkarmıştır.

Loma Linda, Kaliforniya, ABD

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Loma Linda, et yemekten uzak bol sebze, meyve ve tam tahıllı beslenme şekilleri sayesinde diğer Amerikalılardan 10 yıl daha uzun yaşarlar. Beslenmelerinin temel gıdası ise fındıktır.

Ikara, Yunanistan

Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı olan Ikaryanlarla demans ve kronik hastalıklar hiç uğramıyor. Defalarca araştırmalara konu olan bu bölge ülkemize de çok yakın. Yerlilerinin çoğunun 100 yaşına merdiven dayadığı bu bölgede, insanların uyku düzenlerine çok dikkat ediyor.