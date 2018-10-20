Bu rotalar tam da doğayla iç içe olmak isteyenlere göre...

Dünyanın en büyük aynası Salar de Uyuni

Bolivya'nın güneybatısında bulunan Salar de Uyuni Gölü, özellikle yağmur yağdığında sunduğu eşsiz manzarası ile ünlüdür. Dünyanın en büyük tuz gölü olan Salar de Uyuni'de, gökyüzüyle yeryüzü birleşmiş gibi görünür. Bu güzel gölde yürüyüş yapabileceğiniz ve huzurla manzarayı izleyebileceğiniz gibi, flamingoları görme şansına sahip olabilir ya da gölün kenarındaki tren mezarlığını ziyaret edebilirsiniz.

Salar de Uyuni'deki seyahatinizde dünyanın ilk tuz oteli olan Palacio de Sal'da konaklamayı düşünebilirsiniz. Her şeyiyle tuzdan yapılmış olan bu otel, hem çok farklı hem de eğlenceli bir tatil imkanı sunar. Aynı zamanda Palacio de Sal, lezzetli yemekleriyle de çok meşhurdur.

Çay tutkunlarının ilk adresi Bois Chéri

Mauritius'ta bulunan Bois Chéri, özellikle çay severlerin kesinlike ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Çay fabrikası ve çay müzesini gezebileceğiniz Bois Chéri'de Mauritius'un güzelliğini seyrederken uzun yıllardır büyük bir emekle yetiştirilen lezzetli çayları da deneyebilirsiniz.

Bois Chéri'de güzel ve yorucu bir günün ardından yıldızların altında uyumayı, başka bir yerde göremeyeceğiniz olağanüstü bir gece yaşamak isterseniz Bubble Lodge'da kalmayı düşünebilirsiniz. Bölgenin yerel bitkileri arasında, balon şeklindeki şeffaf odalarda, doğayla aranızda hiçbir engel olmadan konaklayabilirsiniz. İç huzurunuzu bulabileceğiniz ve gerçekten dinlendiğinizi hissedebileceğiniz Bois Chéri; golften balık tutmaya kadar birçok etkinliği de yapabileceğiniz bir bölgedir.

Nefes Kesici Güzelliği ile Kuang Si Şelaleleri

Laos'ta bulunan Kuang Si Şelaleleri, sizi kendine hayran bırakacaktır. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Luang Prabang şehrinde bulunan Kuang Si Şelalaleri, kesinlikle görmeye değer.

Onlarca farklı şelaleleden oluşan Kuang Si'de biraz dolaşarak gizli kalmış pek çok güzellik bulabilirsiniz. Turkuaz rengi sularda yüzebileceğiniz, tırmanış ve yürüyüş yapabileceğiniz Kuang Si; doğanın en güzel renklerinin birleştiği noktadır. Aynı zamanda Kuang Si; lezzetli yerel yemekleri deneyebileceğiniz ve piknik yapabileceğiniz bir bölgedir.

Güneşin en güzel battığı yer Maun

Yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Botswana'da bulunan Maun; Botswana'nın en büyük şehirlerindendir. Özellikle Okavango Deltası, Thamalakane Nehri ya da Moremi vahşi yaşam bölgesini ziyaret edebileceğiniz Botswana; eşi benzeri bulunmayan bir seyahat noktasıdır. Vahşi yaşamı yakından inceleme ve keşfetme şansı bulabileceğiniz Maun'da birçok safari turu düzenlenir.

Bu safari turlarında filler, aslanlar, leoparları görebileceğiniz gibi ilginç kuş türlerini ve sürüngenleri de tanıma imkanı bulabilirsiniz. Afrika Ecco Camp'te konaklamak ve kamp yapmak isterseniz, ender görülebilecek bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Maun'un en farklı ve çılgın rotalarını ziyaret edebileceğiniz Afrika Ecco sayesinde size bu seyahatin tadını çıkarmaktan başka hiçbir şey kalmıyor.

Macera Dolu Monthey

Alplerin eteklerinde mükemmel bir tatil geçirmenize olanak tanıyan Monthey; İsviçre'nin Valais kantonunda bulunur. Özellikle kış tatilleri için sıkça tercih edilen Monthey'de, merkezden biraz uzakta, size çok ilginç deneyimler yaşatacak birçok tesis bulabilirsiniz.

Örneğin eğer Whitepod'da konaklamak isterseniz her sabah inanılmaz bir manzaraya uyanabilir ve tamamen size özel bir tatil yaşayabilirsiniz. Hem çok lüks hizmet veren hem de doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunan Whitepod'da bisiklet sürebilir, yürüyüş yapabilir, yamaç paraşütü yapabilir, ata binebilir ve tabi ki kayak yapabilirsiniz.