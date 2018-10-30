Bu köyün öyle bir özelliği var ki! Duyan şaşıp kalıyor! Türkçe bilmiyorlar ama...

Belçika'nın ücra bir köşesindeki küçük bir köy; Faymonville "Türk Köyü" olarak biliniyor.

Bine yakın insanın yaşadığı bu köyün meydanında Türk bayrağı dalgalanıyor, köyün tek oteli "Le Vieux (Eski) Sultan" ismini taşıyor, köyün tek futbol takımının adı ise RFC Turkania (Genç türkler Birliği), belediye binasının duvarındaki Türk arması ve içeri girince duvarda asılı duran Atatürk resmi gözlerden kaçmıyor.

HİÇBİR TÜRK YAŞAMAMIŞ



İşin ilginç yanı ise bu köyde tarihin hiç bir döneminde hiçbir Türk yaşamamış.



Faymonville köylülerine Türk denilmesinin sebebi hakkında birçok rivayet bulunsa da en gerçekçi olanı 16.yy'a dayanıyor.







16.yy'da Osmanlılarla savaşmak için yardım adında kilise tarafından para toplanırken, Feymonville köylüleri diğer Valon (Belçika'nın içinde otonom bir bölge) köylerinin aksine Lüksemburg Düşesliğine bağlı oldukları için ödeme yapmayı reddetmişler ve bu sebeple "Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu" ilan edilmişler.





O zaman düşman olarak görüldükleri için "Türk" ismi verilen Faymonville,Türklüğü benimsemiş hatta rivayet odur ki bir dönem kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan taklidi sesle yapmaya başlamışlar.



Köyün yaşlıları 2. Dünya Savaşı ile ilgili çok ilginç bir anektod anlatırlar.



Alman orduları 2.dünya savaşı sırasında köyün girişindeki Türk bayrağından dolayı bu köye zarar vermezler çünkü Türkiye ile saldırmazlık anlaşması vardır.





Gerçekten Faymonville köyü çevre köylerin aksine Nazi işgaline uğramamıştır.

23 şubatta düzenledikleri karnavala komşu köyler her yıl farklı farklı ülkelerin kıyafetleri ile, Faymonville sakinleri ise Türk bayrağının başı çektiği korteje Osmanlı kıyafetleri ile katılıyorlar.