Bu köyü 96 yaşındaki bir ressam kurtardı

3 milyona yakın nüfusuyla Taichung şehrinde, sabaha karşı saat 04:00’e bir kişi hariç herkes uyuyor. Uyumayan tek kişi, zifiri kanranlıkta tek başına yavaş yavaş hareket eden 96 yaşındaki bir adamın silüeti.

Huang Yung-fu her sabaha karşı uyanır, iki odalı küçük bungalovundan elinde bir avuş boya tenekesi ile sokaklara dökülür. Tüm şehir uyurlen Huang, her gün 3 saat boyunca bir tabureye oturur ve sessizce duvarları, kaldırım ve pencereleri rengarenk duvar süsleriyle doldurur. Her şey yıllar önce Huang Yung-fu’nun kendi yatak odasının duvarlarını illüstrasyonlarla süslemesiyle başladı.

Bugün bu renkli hobi Rainbow Village diye bilinen eski askeri yerleşim bölgesinin sokaklarına sıçradı. Ve yıllar sonra bugün bu bölge yılada bir milyondan turist çeken bir bölge haline geldi. 'Büyükbaba Gökkuşağı' olarak bilinen yaşlı sanatçıyla tanışmak için her yıl köye insanlar akın ediyor.

Açıkhava sanat galerisine dönen köyün sokakalrında gezerken bazen duvarlardan mini kaplanların fırladığını bazen de minik yavru kedilerin size selam verdiğini görebilirsiniz. Geniş gözlü pandaların, ihtişamlı tavus kuşlarının arasında dolaşırken tebessüm etmemek elde değil.

10 yıl önde Tayvan hükümeti bu küçük köyü yok edeceğini açıkladı. Köy sakinlerini başka yerlere taşımak için çeşitli projeler devreye sokuldu. “Ama ben taşınmak istemedim.” diyen Huang, eline fırçayı alarak önce evini sonra da sokakları boyamaya başlamış.

96 yaşındaki sanatçı, geneli eski askerlerden oluşan bir minik köyde 40 yılı aşkın bir süredir mutlu mesut yaşadıklarını dile getiriyor. Bugün Rainbow Village’ı ziyaret edenler eli fırça tutan ve gülümseyen eski bir askerin eserleri arasında keyifli vakit geçiriyor.

Bu terkedilmiş köye hayat vermeye başladığından beri Huang Yung-fu şafaktan önce uyanarak fırçasını alıp sokağa çıkıyor. Şehir yetkililerine göre, 2016 yılında 1,25 milyondan fazla insan Rainbow Village'ın dar sokaklarında dolaştı.

Sokaklara bıraktığı bağış kutularında toplanan paralarla boya malzemelerini alan yaşlı sanatçıya şimdilerde bir grup genç, onun kartpostallarını ve çalışmalarının illüstrasyonlarını satarak destek oluyor.