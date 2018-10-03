Bu kasabaya taşınanlara para verilecek

İtalya'nın güneyinde Napoli ve Positano'ya yakın bir konumda yer alan Candela kasabası, bölgenin tipik mimari özelliğini taşıyan bir Ortaçağ kasabası. Zorlu bir coğrafyada taş ağırlıklı evleriyle kendisine has bir yapısı bulunan Candela, yakınında bulunan turistik bölgelerin aksine pek de rağbet göremiyor.

İş imkanlarının azalması, genç nüfusun başka kentlere göç etmesiyle birlikte Candela'nın nüfusu gün geçtikçe daha da azalmakta. 90'lı yıllarda 8.000 kişinin yaşadığı kasabada günümüzde sadece 3.000 insan kalmış durumda. Nüfusun bu denli azalmasından rahatsız olan yerel yöneticiler, eşine pek de rastlanmayan bir projeyi uygulamaya soktu.

2.300 AVRO

Foggia bölgesinde yer alan Candela'nın belediye başkanının projesine göre kasabaya taşınacak olanlara 2.300 Avro para verilecek.Bu meblağ için istenilen tek şartsa daimi olarak Candela'da yaşamak.