Bu ilginç yapının ne olduğuna inanamayacaksınız...

Güney Amerika’daki Bahá’í inancına ait olan ancak her inançtan bireylere açık olan Bahá’í Temple of South America, 2016 yılında Santiago, Şili’de açıldı. Fütüristik bir tasarıma sahip olan tapınağın dış kabuğu dokuz parçadan oluşmakta.

Yeryüzündeki en genç dinlerden biri olan Bahá’í inancı, İran’da 1863 yılında ortaya çıktı ve yaklaşık 6 milyona yakın mensubu bulunmakta. Tapınağın her inançtan insana açık olmasının başlıca sebebi Bahá’í inancının tüm dinleri doğru ve geçerli olarak kabul ediyor olması.

SON DERECE ETKİLEYİCİ

Bahâ’í dini 1919’da Güney Amerika’ya geldikten neredeyse bir asır sonra Bahá’í Temple of South America’nın yeri Santiago olarak belirlendi. Tapınağın tasarımı için Şah Bahá’ínin Ulusal Ruhani Meclisi bir yarışma ilan etti. Yarışanın kazananı Toronto, Kanada’daki Hariri Pontarini Architects’ten Siamak Hariri idi. Tasarım incelendiğinde Hariri’nin başarısına hak vermemek elde değil. Yapının çarpıcı görüntüsü bir yana, mimarın tasarımında Bahá’í inancının özelliklerini yansıtan öğelere yer verilmesi son derece etkileyici.

9 PARÇADAN OLUŞUYOR

Yapıya uzaktan bakıldığında organik, tomurcuk şeklinde bir uzay gemisi Santiago’nun tepelerine inmiş gibi görünüyor. Yapının fütüristik görüntüsünün altında yatan sebepler ise renk ve malzeme seçimlerinin böyle bir form ile birleşmesinden kaynaklanıyor. Böyle bir fütüristik tasarımda organiklikten bahsedilmesinin sebebi ise yapının kabuğundaki dokuz parçanın her birinin birbirinden farklı formlara sahip olması. Diğer yandan kabuğun parçalı yapısı ile yaratılan açıklıklar hem yeterli ışığın içeri alınmasında hem de tapınağın mahremiyet hissi uyandırmasında etkili olmakta.

Açmak üzere olan bir tomurcuğa benzeyen form bir yandan Bahá’í inancının açıklık ve birlik ilkelerini yansıtırken diğer yandan da ışığın ve havanın içeriye rahatça akmasına izin vermekte. Işığın ve renklerin etkisine hava karanlıkken de yer verilmiş. Gün batımında, kubbe içindeki ışık sırasıyla beyazdan gümüşe, sarı renge ve sonra da mora geçmeye başlar. Tapınağa dışarıdan bakanların karşılaşacağı görüntü yavaş yavaş renk değiştirip parlayan bir çiçek tomurcuğu şeklinde olabilir.

İnşanın uzun sürmesi tasarımda birçok güncellemeye ihtiyaç duyulmasına sebep oldu. Bunun üzerine iç mekâna daha iyi ışık sağlanabilmesi için iki yeni kaplama malzemesi geliştirildi: iç kısım için Portekiz’den getirilen yarı saydam mermer ve dış cephe için döküm-cam paneller. Santiago’nun doğu eteklerinde bir tepede yer alan tapınak aşırı şiddetli depremlere ve rüzgâra dayanacak şekilde tasarlandı. Mimar Siamak Hariri, Bahá’í Tapınağı tasarımı için 2017 yılında Mimarlıkta Yenilik Ödülü kazandı.