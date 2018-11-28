Bu haritaya bakmadan tatil planı yapmayın!

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Seyahat güvenliği konusunda önemli ipuçları barındıran haritaya göre dünyada gezginler için “tamamen güvenli” sadece 10 ülke bulunuyor ve bunların sekizi Avrupa‘da.

Seyahat güvenliği ekiplerince hazırlanan raporda asıl olarak ülkelerdeki siyasi şiddet (savaş, terörizm, ayaklanma vs.), toplumsal kargaşa (dini, mezhepsel, politik, etnik kutuplaşma ve kadınlara yönelik şiddet) ve diğer şiddet eylemleri ve adi suçların yoğunluğu dikkate alındı. Öte yandan ulaşım altyapısı, emniyet teşkilatlarının ve acil servislerin yeterliliği, endüstriyel ilişkilerin niteliği ve bölgenin doğal afetlere açıklığı da göz önüne alınan kıstaslar oldu. Gezzio’da yer alan habere göre; Gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz “önemsiz derecede riskli” kategorisinde sadece Lüksemburg, Danimarka, Slovenya, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Grönland, Seyşeller ve Yeşil Burun Adaları yer alabildi.

“Aşırı” riskli ülke ve bölgeler arasındaysa şu ülke ve bölgeler görünüyor: Suriye, Yemen, Afganistan, Irak, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali, Gazze Şeridi, Mısır’ın bazı bölümleri, Nijerya’nın bazı doğu bölümleri, Ukrayna‘nın bazı doğu bölümleri.

“Düşük” risk grubunda Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı, ABD, Japonya, Çin, Kanada, Avustralya gibi ülkelerin yanı sıra komşularımız İran, Gürcistan ve Ermenistan da yer aldı. Türkiye ise Rusya, Brezilya, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerle birlikte “orta” derecede riskli ülkeler arasında.

2019’un Seyahat Risk Haritası’nı aşağıda görebilirsiniz.