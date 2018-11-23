Bu hafta sonu mutlaka keşfedin: Yeşilyurt Köyü

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Henüz hafta sonu planınızı yapmadıysanız Instagram’ın sınır tanımaz gezgini @gezginkz hesabının yazarı Elif Omput sizin için hazırladığı bu gezi rehberine mutlaka göz atın!

Ah Truva ah Zeus sen ne güzel bir yersin Yeşilyurt; kazdağlarının eteklerinde Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı kuzey ege bölgesinde kalan aynı zaman da sit alanı ilan edilen Yeşilyurt köyünü keşfetmeye hazır mısınız? Yeşilyurt Çanakkale’nin güneyinde kalıyor.

Şehir merkezine 90 kilometre mesafe de bulunuyor ayrıca.

Bu köye ve bölgeye gelmek isteyenler için 2 seçenek mevcut Tekirdağ Çanakkale üzerinden ve yahut Bursa Balıkesir üzerinden gelinebilinir.

Ben Yolcu360’tan araç kiralayarak bu iki güzergahtan birini geliş istikametinize göre seçmenizi tavsiye ederim.

Köy o kadar güzel ki kelimeler kifayetsiz kalıyor tarif ederken.

Çokça zamanlar önce Çepni boyundan aileler bu köye yerleşmişler; büyük Çepni, küçük Çepni olmak üzere iki aile olarak yerleşmiştir ve Rumlarla dostça bir yaşam sürmüşlerdir.

Tabi mübadele zamanı rum aileler Midilli ve Girit adalarına oradaki Türk aileler de bu bölgelere yerleştirilmiş. Köyde enteresan bir şekilde teknoloji müzesi bulunmakta. Köyün girişinde o kadar güzel dükkanlar var ki ege olduğunuzu zeytin diyarın da olduğunuzu buram buram hissediyorsunuz.

Dükkanların önü kekik zeytinyağı zeytin nane kurutulmuş domates incir mandalina reçeli işte tam olarak kalbimi on ikiden vuran bir köy. Sokaklarını adımlıyoruz tertemiz birbirinden afacan kedi köpekler ayaklarımıza dolanıyor.

Hafta içi bir gün ziyaret ettiğimiz için tabi oldukça sakin ve sessiz bir zaman dilimiydi. Köyün girişinde sol tarafta tarihi taş camisi oldukça hoş görünüyor.

Bütün evler nizami ve köyün mimarisine uygun dekor edilmiş sokaklarını fıldır fıldır gezerken bir kapıyı açık bulduk daldık içeri çok tatlı mı tatlı İstanbul’u ter ki diyar eden Ayşe ablayla tanıştık bize minik butik otelini tanıttı ve kahve ikram etti minik Azra o kadar tatlı ki tanışmanız lazım.

Yolunuz düşerse @yesilyurtsardunya ve bahçe de ki yaramaz frida sizi o boncuk gözleri ile karşılayacak. Körfezin muazzam gün batımını buradan izlemek oldukça huzur verip dinginlik sağlıyor. Köye İzmir 230, Çanakkale 90, Ayvacık 23, Balıkesir 130 ve Bursa 290 kilometre mesafede.

Yolcu360’tan bir araç kiralayarak bu keyifli seyahat rotasını keşfedebilirsiniz.