Bu adada sadece 9 kişi yaşıyor! Hepsi aynı meslekten...

İşte The Guardian derlemesiyle Finlandiya'nın büyüleyici Kotisaari Adası..

BAHAR

Finlandiya doğumlu fotoğrafçı Jani Ylinampa, ülkesinde bir fotoğraf projesine imza attı. Kotisaari Adası'nın dört mevsimdeki halini drone ile fotoğraflayan Ylinampa, çalışmasını insanların beğenisine sundu

YAZ

Finlandiya yaklaşık 50 bin gölün bulunduğu bir ülke. Çok sayıda doğa harikasına sahip olan ve dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Finlandiya'da bulunan Kotisaari Adası, ülkenin simgelerinden biri. Adada yalnızca 9 kişi yaşıyor ve bu kişiler de odunculuk ile geçinen aileler...

SONBAHAR

Jani Ylinampa, Rovinaemi bölgesinde bulunan Kotisaari Adası'nı sabırlı ve bir o kadar da uzun süren çekim serüveninin ardından dört mevsimi ve doğanın tüm renklerini kapsayacak bir şekilde yansıtmayı başardı.

KIŞ

Ylinapa, Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz mevsimlerini ayrı ayrı fotoğraflayarak seriyi bir yılda tamamladı.

İşte insanı büyüleyen adadan fotoğraflar...