'Black Friday' indirim çılgınlığı uçak bilet fiyatlarına da yansıdı

Black Friday indiriminden faydalanarak sadece kimlikle gidebileceğiniz ülkeler...

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GÜRCİSTAN

İstanbul’dan tarifeli uçakla direkt Batum Havalimanı’na ulaşabilirsiniz. Haftanın her günü İstanbul – Batum seferinin olması Gürcistan’ı daha cazip hale getiriyor. Pasaport ve vize gerekmeden sadece nüfus cüzdanınızla hafta sonu İstanbul’dan kaçmak için güzel bir durak. Tarihi sokakları, ünlü gece hayatı ve alışveriş noktalarıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Yavru vatan Kıbrıs pasaportsuz gidebileceğimiz ülkelerin başında geliyor. Yaz tatili için çok tercih edilen Kıbrıs, özellikle yumuşak iklimiyle her mevsim gezmek için güzel bir atmosfere sahip.

UKRAYNA

Son dönemde Türk vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebileceği ülkeler arasına katılan Ukrayna, özellikle gece hayatını sevenler için mükemmel durak. Müzeleri ve tarihi kiliseleri ile öne çıkan başkent Kiev’de harika vakit geçirebilirsiniz.

MOLDOVA

Yakın zamanda pasaport uygulamasının kalktığı Moldova’da halk oldukça misafirperver ve arkadaş canlısıdır. Ülkenin tek havaalanı başkent Kişinev’e İstanbul, İzmir ve Ankara'dan direkt uçuşlar mevcuttur. Moldova’nın başkenti Kişinev’de gece hayatının tadını çıkarabileceğiniz çok sayıda mekan bulunmaktadır.