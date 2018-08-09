Bebekle gidilecek tatil yerleri seçilirken nelere dikkat etmeli?

Tatilde bebeğinizin de mutlu olmasını istiyorsanız bunlara dikkat!

Tatil yeri seçerken, yolculuk sırasında ya da tatilde özellikle çocuklu ailelerin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Seza Baykan tatilde dikkat edilmesi gerekenleri ve ailelerin yayında olması gerekenleri anlattı.

Çocuğunuz ile huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız tatil yerinizi sağlık kuruluşlarına yakın seçin ve acil durum numaralarını yanınızda bulundurun.

0-6 ay arasındaki bebekleri melanin pigmenti çok eksik olduğu için güneş ışığına çıkarmamaya çalışın.

0-6 ay bebeklerde koruyucu güneş kremi önerilmiyor. Güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneş ışığına çıkarmayın. Bu saatler dışında çıkarılan bebekler açık renkli ve ince kıyafetler giymeli ve her yeri güneş almayacak şekilde kapatılmalı.

Çocuk arabasının kesinlikle tentesi olmalı.

Çocuklar güneşe çıkarılmadan 30 dakika önce krem sürülmeli.

Güneş koruyucuyu 3-4 saatte bir yenilenmeli. Çocuklar suya her girip çıktığında koruyucular tekrar sürülmeli.

0-6 yaş arasındaki çocuklar mümkün olduğunca saat 10.00-15.00 arasında güneş ışığına maruz kalmamalı.

YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN

Ateş düşürücüler; küçük bebekler için fitil, çocuklar için şurup.

Çocuklarda en sık rastlanılan hastalıklardan biri göz iltihabıdır. Bu yüzden çocuklar deniz gözlüğü takmadan havuza girmemelidir.

Uygun faktörde güneş koruyucular mutlaka yanınızda olmalı.

Böcek sokmaları vb. rahatsızlıklar için kaşıntı önleyici ve antialerjik ilaç alınmalı.

Yara bandı, tentürdiyot, alkol, ateş ölçmek için derece, bandaj, cımbız, sinek kovucu losyon, antiseptik solüsyon, steril gazlı bez, ishal ilacı alınmalı.