Batan bir şehrin kıyısında biten Karagüllerin şehri: Halfeti

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Instagram’ın sınır tanımayan gezgini @gezginkz hesabının yazarı Elif Omput sizler için Şanlıurfa’nın suya batarken gönüllerde yükselen değeri Halfeti’yi gezdi gördü ve size Karagül’ün hikayesini yazdı…

Şanlıurfa’nın gözbebeği Halfeti artık adını filmler ya da sosyal medya aracılığı ile duymayan kalmamıştır herhalde. Halfeti Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden biri, şehrin batısında kalıyor.

Güneyinde Birecik doğusunda Bozova ilçeleri bulunmaktadır. Gaziantep ile sınır ilçedir, Şanlıurfa il merkezine 110 kilometre mesafededir. Halfeti iki bölümden oluşmaktadır; eski Halfeti ve yeni Halfeti olarak bu iki noktanın arasında 15 km mesafe bulunmaktadır.

Birecik barajının yapılması ile ilçe merkezi yeni yerine taşınmıştır ve bugünkü halini alan eski Halfeti ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmiştir.

Siz de Karagül ‘ün vatanı Halfeti’yi ziyaret etmek isterseniz Yolcu360’tan Şanlıurfa Havalimanı araç kiralama veya Gaziantep Havalimanı araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Halfeti: Sakin şehir

Dünyada her geçen gün yeni akımlar ve yaşam şekilleri oluşmaktadır. Cittaslow (sakin şehir) bunlardan biridir. İtalya’da doğan bu oluşuma ülkemizden ilk üyelik İzmir Seferihisar’dan gelmiştir, Halfeti ise Türkiye deki 11. sakin şehir seçilmiştir.

Bu demek oluyor ki sakin bir kültür turu arıyorsanız tescil edilmiş Halfeti’yi seçebilirsiniz.

Biz iki kız arkadaş Halfeti’yi ziyaret ettik Şaput balığı ve haşhaş kebabının tadına baktık güneydoğu mutfağına yine yeniden aşık olduk.

Halfeti de bize elinden gelen tüm yardımı yapan Vakkas ve Murat kaptanlara teşekkür etmeden olmaz tabi ve bize çevre ile ilgili mükemmel bir rehberlik yaptılar.

Kaptanlarla birlikte Halfeti batan Savaşan köyüne güzel bir tur yaptık gün batışı eşliğinde güneşin o sıcak rengine sarıldık. Tekneden ermeni köyüne Rumkale’ye kız mağarasına selam verdik.

Savaşan köyünün yarısı sular altında kalmış ama 1807 de ermeni taş ustaları tarafından yapılmış Ulucami’nin minaresi tüm olanlara inat dimdik ayakta duruyordu.

Köyün üst kısımlarında gezindik. 5 kez evlenmiş Niyazi dede ile tanıştık üzüm bağı sarmış damında oturup sohbet ettik.

Karagül ‘ün hikayesi

Halfeti’de beni büyüleyen başka bir özellikte geçtiğimiz yıllardan hepinizin de az çok bildiği televizyon dizisine de adını veren Karagül…

O enfes koku ve duruş teknelerin hemen yanında yeni kurulmuş Karagül serasında sergileniyor. Biz oraya gittiğimizde sera yapılalı daha 1 ay olmamıştı oradaki görevli ağabey bize kurumuş karagüllerden hediye verdi çok ama çok mutlu olduk.

Satın almak istesek henüz satış yapmıyorlardı. Açan karagülleri toplayıp iplere asarak güzel bir şekilde kurutup yüksek makamlardaki insanlara hediye olarak gönderiyorlarmış umarım şu an gelen ziyaretçilere de sunuyorlardır.

Dalında koyu kan kırmızısı olan gül kurudukça kararıyor adını da böylelikle alıyor, kokusunun tarifi namümkün zaten yolunuzu haydi karagül‘ün diyarı sakin şehre Halfeti’ye çevirin.

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