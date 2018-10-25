Balkanlara seyahat etmenin tam zamanı

​

Tarihi yapısı, coğrafi konumu, güler yüzlü insanları ile gezilip görülmesi gereken en önemli Balkan ülkelerinden birisi Kosova… Mimari yapısı ve yemek kültürü ile ülkemize fazlasıyla benzeyen Kosova’nın en hareketli şehirlerinden birisi Prizren’e üç günlük bayram tatilinde vizesiz kolaylıkla giderek tatil yapabilirsiniz.

Prizren, 2008 yılında tam anlamıyla bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti'nin başkent Priştine'den sonraki ikinci büyük şehri. Üçüncü Osmanlı padişahı Sultan Murat Hüdavendigar'ın (Sultan I. Murat) şehit düştüğü Priştine, aynı zamanda Kosova'nın merkezi ve en tarihi şehri olarak da kabul ediliyor.

Prizren, vizesiz, sadece pasaport kontrolü ile seyahat edilebilen Kosova Cumhuriyeti'nin aynı zamanda en hareketli, en canlı ve en turistik şehri…Balkanlar'ın tam ortasında yer alan Kosova, Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Başkent Priştine'de yer alan Priştine Uluslararası Havalimanı'ndan Prizren yolculuğu karayolu ile bir saat sürüyor. Havalimanı ile Prizren arası yaklaşık 80 kilometre…

Kosova’da Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Prizren’in tarihi güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olduğunu belirten Kosova Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker;“Prizren Türkiye’ye kardeş bir şehir. Kosova'nın şehirleri, kasabaları ve küçük köyleri dağların tepelerinde, yamaçlarında ve eteklerinde yer alıyor. Dağların arasında yer alan o şehirlerden biri de, Rumeli seyahatinin en güzel duraklarından biri olan ve Kosova'da en fazla Türk'ün yaşadığı yer olan Prizren… Bugüne kadar görmeyenleri bu 3 günlük bayram tatilinde, gidip Cuma Camii, Maraş, Şemseddin Ahmed Bey Hamamı, Namazgah, Prizren Saat Kulesi, Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Sinan Paşa Camii, Aziz Arhancel Manastırı, Aziz Spas Kilisesi, Şeyh Osman Halveti, Bayraklı Camii ve Prizren Kalealtı’nı mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.