Avrupa ve Amerika'ya aynı anda dokunabileceğiniz tek yer: Silfra

Dalış tutkunlarının cenneti Silfra

Dalış tutkusu taşıyorsanız ve yeni maceralara açıksanız burası tam size göre... Bir yanda Kuzey Amerika hemen bir kulaç yanında Avrupa. İki kıta ve ortalarında insanın girip yüzebileceği bir yarık Silfra!

Hayatınız boyunca unutamayacağınız bir su altı deneyimi yaşamanıza olanak tanıyan Silfra Yarığı, dalış tutkunlarını Thingvallavatn Gölü’nün inanılmaz su altı jeolojisine tanıklık etmeye çağırıyor.

Kristal Berraklığında Sulara Dalış

İlk kez dalış yapmayı deneyecekler için en güvenli ülkelerden biri olan İzlanda, korkusuzca bu tarihi anı gerçekleştirebilmeniz için en büyük yardımcınız oluyor.

Dünya üzerinde dalış yapabileceğiniz en güzel noktalardan biri olan ve P5 milli park içinde yer alan Silfra, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek koruma altına alındı.

Doğa sevgisi ve su altı merakı olanlar için muhteşem bir seyahat noktası olan Silfra, 100 metre derinliğe kadar kıta plakalarını net bir şekilde gösterebiliyor. Her seviyeden dalgıç için fantastik bir dalış sunan Silfra’nın ziyaretçileri, Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya aynı anda dokunabiliyor.

Silfra Yarığı’nın bulunduğu Thingvallavatn Gölü, dünya üzerindeki en temiz ve suları en berrak göllerden biri. Bunun nedeni ise İzlanda’nın son buzulunun 12.000 yıl içinde eriyerek, volkanik lav taşları arasından uzun yıllar boyunca süzülme yoluyla Silfra’ya karışmış olması. Silfra’da su sıcaklığı +4 dereceyi gösteriyor, dalgıçlar için ideal olan bu derecenin sabit kalması da bir başka artı.

Her Yıl İki Santim Genişleyen Silfra Yarığı

Silfra dalgıçlara, tatlı sularında yüzerken aynı anda iki kıtaya dokunabilmenin hazzını yaşatıyor. Dünyanın hala süren oluşumuna tanık olma şansı sunan Silfra Yarığı, her yıl düzenli olarak iki santim genişliyor, böylece ki kıtanın arası da her geçen yıl biraz daha açılıyor.

Silfra Yarığı’na her iki kıtadan kaya parçaları dökülüyor. Siz de böyle eşsiz bir hatırayı ömür boyu taşımak isterseniz Silfra’nın kucağına dökülen kaya parçalarına ulaşabilirsiniz.

Yeşilliklerin ve suyun birleştiği mükemmel bir ambiyans sunan Silfra, huzurun ve adrenalin dolu bir atlayışın verdiği güzel enerjiyle ziyaretçilerini karşılıyor. Silfra Yarığı’nın suyun dışından görünümü de en az su altı kadar büyüleyici. İzlanda soğuk bir ülke olduğu için yazın gitmeyi tercih edenler olabiliyor, ancak kış doğasını ve kış manzaralarını sevenler içinse Silfra harika bir seçenek.