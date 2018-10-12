Aslan pençelerinin arasından girilen kale: Sigiriya

Sri Lanka'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sigiriya Kaya Kalesi ziyaretçileri büyülüyor. Diğer adı Aslan Kalesi olan yapıya neden bu ismin verildiği kalenin kapısı görüldükten sonra anlaşılıyor.

Aslan pençelerinin arasından girilen kale: Sigiriya

Aslan pençelerinin arasından girilen kale: Sigiriya

Sri Lanka'daki Sigiriya Kalesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. 180 metre yükseklikteki kayaya kurulan kale her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bahçeler ve havuzlarla çevrili bir yoldan geçilerek ulaşılan kalenin çevresinde eskiden su dolu olan hendekler var.

Kayaya tırmanmak için asma köprü ve yaklaşık 1200 basamaklı merdivenden tırmanmak gerekiyor. M.S. 477 yılında Kral Kasyapa tarafından yaptırılan Singiriya Kalesi daha sonra budist rahipler tarafından kullanılıyor.

Diğer adı Aslan Kalesi olan Singiriya Kalesi adını girişinde bulunan aslan pençelerinden alıyor.

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