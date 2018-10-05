Artık işi bu! Yüzüp dünyaya tanıtacak

Bahamalar'da yaşayan Sacha Kalis, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden harika sualtı fotoğraflarıyla bir fenomene dönüştü. Instagram'da 527 binden fazla kişinin takip ettiği ve zamanının çoğunu suyun altında geçiren Sacha’ya “denizkızı” demek abartı olmaz.





Küçük bir adada doğan Sacha, önce yürümeyi, hemen sonra da yüzmeyi öğrendi. Okyanusa aşık olan genç kız; köpekbalığı, yunus, vatoz ve daha birçok deniz canlısıyla yüzmeye bayılıyor.



Bir gün fotoğrafçı annesi, Sacha'nın bu sevgisini ölümsüzleştirmeye karar verdi ve onu sualtında fotoğraflamaya başladı.

Ünlü bir fenomen haline gelen Kalis'e güzel bir teklif gitti. Bahamalar'ı dünyaya tanıtması istenen genç kadın teklifi kabul etti. Sacha Kalis şimdi gününün çoğunu gezip fotoğraf yayınlamakla geçiriyor.