Apameia: Bir tarih gün yüzüne çıkıyor!

Afyonkarahisar Kültür ve TurizmMüdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığının desteği ile antik tiyatroda iki yıldır sürdürülen kurtarma kazılarının bu yılki bölümü başladı.

AKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Apameia Antik Kenti’nin Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıdığını söyledi.

"KRAL YOLU VE İPEK YOLU BURADAN GEÇER"

Yolların kesiştiği nokta bulunan Apameia’nın önemli bir ticaret şehri olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer. O dönemde nüfusu kalabalık bir şehir olarak bilinir. Şehir aynı zamanda Büyük Menderes nehrinin doğduğu yerde olduğu için sulak bir alandır. Bu da yerleşim için önemli bir unsurdur. Hem ticari hem de tarımsal faaliyetleri barındırması açısından önemli bir kenttir."

"ANTİK DÖNEME AİT ÇOK SAYIDA ESER GÖRÜLEBİLİYOR"

Kurt, Apameia’nın Roma İmparatorluğu’nun bu coğrafyada Efes’ten sonra ikinci büyük kenti olduğunu vurguladı.

Antik kentin üzerinde halihazırda modern yerleşimin de olmasından dolayı şehrin pek çok kısmının toprak altında olduğunu anlatan Kurt, "İki yıldır sadece antik tiyatro kısmında çalışma yapıyoruz. Dinar'ın merkezinde antik döneme ait çok sayıda eser görülebiliyor. Ancak yerleşim kalıntısı olarak şu anda antik tiyatro ve stadion mevcut. Biz de çalışmalarımızı tiyatro kısmında yürütüyoruz." diye konuştu.

"ORKESTRA KISMINDA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

Kurt, tiyatronun Helenistik dönemde milattan önce 3. yüzyılda yapıldığına dair ellerinde verilerin olduğunu, burada iki ayrı yapı evresi tespit ettiklerini aktardı.

Antik tiyatronun Apameia’nın en önemli mimari yapısı olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Bu yılki kazımızda antik tiyatronun 'analemma' duvarını açığa çıkarma gibi bir amacımız var. Kuzey duvarı büyük ölçüde ortaya çıktı. Güney duvarını da tespit ettik, onu da ortaya çıkaracağız. Yine orkestra kısmı ve tiyatro basamaklarında çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda sahnenin 1979-1981 yıllarında açığa çıkan ve biraz tahrip olmuş duvarlarını o dönemde çekilmiş fotoğraflarını baz alarak onarım çalışmasını yapacağız. Hava şartları müsaade ettiği ölçüde aralık ayına kadar kazımız devam edecek."

Kurt, kazılarda kısa sürede antik tiyatronun mimari yapısına yönelik önemli veriler elde ettiklerini, daha ciddi bulgular için uzun süreli çalışmaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

"ŞEHRİMİZİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Apameia'daki kurtarma kazısının ilerleyen dönemlerde Bakanlık kazısına dönüşeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece tiyatro bölümünde sürdürülen kazıyı, zamanla yerleşim noktalarında da yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla tarihi aydınlatmayı, dün ile bugün arasında bağ kurmayı hedefliyoruz. Yine, Apameia’nın yol kenarında olması nedeniyle, bu tarihi yeri koruyarak ören yerine dönüştürdüğümüzde şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır."

AA