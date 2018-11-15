Akın akın oraya gidiyorlar!

​

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü, özellikle son yıllarda ayak sağlığı sıkıntısı çekenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasına rağmen Tuz Gölü’ne akın eden ziyaretçiler, göl üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı.



Gölü ziyaretler edenler arasında, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin yoğunlukta olduğu görüldü. Güneşin doğuşu ile birlikte gölü ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Tuz Gölü’ne gelenler, ziyaret sonrası göl kenarındaki tesislerden tuzdan yapılmış lamba, krem, şampuan ve ayak losyonu gibi ürünler satın alıyor.