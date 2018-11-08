800 yıl sonra gün yüzüne çıktı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde manastır ve cami olarak hizmet veren, 1924'ten bu yana ibadete kapalı olan Ala Cami'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında binlerce yıllık mozaikler ortaya çıkarıldı.

Roma İmparatorluğu döneminde bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen daha sonra kiliseye ve son olarak da Dulkadiroğlu Beyliği'nce camiye çevrilen ve "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen Ala Cami'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları süren caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ala Cami'de restorasyon sırasında mozaiklerin ortaya çıkarıldığını bildiren Torun, "Roma döneminde manastır olarak inşa edilen Ala Cami, Bizans döneminde kilise ve Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açılmıştır. Caminin çevresinde devam eden restorasyon çalışmalarında 3 dönemin izlerini taşıyan mozaikler ve beklediğimizden daha fazla mozaik alan çıktı.Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." diye konuştu.