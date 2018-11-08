800 yıl sonra gün yüzüne çıktı

"Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen, daha sonra kilise ve son olarak da camiye çevrilen Ala Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Ucuz Bilet Bulunuyor...

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde manastır ve cami olarak hizmet veren, 1924'ten bu yana ibadete kapalı olan Ala Cami'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında binlerce yıllık mozaikler ortaya çıkarıldı.

Roma İmparatorluğu döneminde bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen daha sonra kiliseye ve son olarak da Dulkadiroğlu Beyliği'nce camiye çevrilen ve "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen Ala Cami'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları süren caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ala Cami'de restorasyon sırasında mozaiklerin ortaya çıkarıldığını bildiren Torun, "Roma döneminde manastır olarak inşa edilen Ala Cami, Bizans döneminde kilise ve Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açılmıştır. Caminin çevresinde devam eden restorasyon çalışmalarında 3 dönemin izlerini taşıyan mozaikler ve beklediğimizden daha fazla mozaik alan çıktı.Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." diye konuştu.

Ucuz Bilet Bulunuyor...

En İyiler

İlgi Çeken Rotalar

Mynet Seyahat ile yola çık!
    Bu butonla sen de Mynet Seyahat yazarı olabilirsin!