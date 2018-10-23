5000 yıllık hazine bulundu! 13 sandık dolusu...

Yerleşimin ‘Banklar Evi’ olarak bilinen bölümün detaylı incelenmesinin ardından arkeologlar, binaların birinin zeminini kaplayan yığının altında 13 adet kil sandık keşfetti. Başarılı bir şekilde ortaya çıkarılan sandıklar araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Çalışmalardaki en etkileyici bulgulardan biri, 5000 yıllık küçük bir sandıkta saklanan yaşlı bir kadın figürü oldu. Erken Kiklad kültürüne geçiş dönemini yansıttığı için bilimsel değeri de bulunan figür, Akrotiri bölgesindeki sırların çözülmesi için bir ipucu olabilir.

Çalışmalarda elde edilen bir diğer önemli başarı ise tarih öncesi şehirdeki en büyük binanın duvarındaki fresklerin de dahil olduğu en etkileyici duvar resmi kompozisyonlarından birinin ortaya çıkarılması oldu. Merdivenin tüm kollarını saran duvarları süsleyen resimlerin yaklaşık 90 m2 alanı kapladığı tahmin ediliyor. Duvar resimlerinin restorasyon ve koruma çalışmaları önümüzdeki yıllarda devam edecek.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı, elde edilen bu bulguların kesinlikle Thira topluluğunun görüş ve inançları ile bağlantılı olduğunu, tarih öncesi Ege toplumlarının ideolojileri ve dinleri hakkında temel sorulara yeni açıklamalar getirmek için tetikleyici olacağını belirtiyor.

Thira Belediye Başkanı Anastasios-Nikolaos Zorzos, adanın kültürü ve tarihine olan katkıları nedeniyle Eugene Kaspersky’e Santori’nin onursal vatandaşlığını verdi.