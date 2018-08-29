30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gezilecek yerler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nereler gezilir?

Ulusça kutladığımız bayramlarımızdan olan ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesini anmak için kutlanıyor. Ulusal birliğimizi ve paylaştığımız ortak tarihi pekiştirmek açışından önemli olan bu günleri en güzel şekilde değerlendirmek bizim elimizde. Peki ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nereleri gezmeli?

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalar ve törenler düzenlenmektedir. Törenler 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’da son bulur. Saat 12.00’da başkentte yirmi bir pare top atışı yapılır.

1. ANITKABİR, ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yattığı yerdir. Anıtkabir’in yapımı yaklaşık olarak 9 yıl sürmüştür. Yaklaşık 150 ton ağırlığındaki Anıtkabir’de birçok heykel, kabartma ve süslemeler bulunmaktadır. Anıtkabir’in değeri Türk toplumu için çok büyüktür. Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’i ziyaret ederek törene katılabilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Cumhurbaşkanı eşliğinde tören yapılır. Cumhurbaşkanı Anıtkabir’i ziyaret eder ve Atatürk’ün mezarına çelenk koyar, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

Cumhurbaşkanı tarafından Zafer Bayramı resepsiyonu verilir.

Törenden sonra Anıtkabir içerisinde bulunan başta Atatürk Müzesi olmak üzere müzeleri ziyaret edebilir, içeride bulunan hediyelik eşya dükkânlarından kendinize ve sevdiklerinize anı olarak çeşitli şeyler alabilirsiniz.

Atamızın kabrine giden 262 metre uzunluğunda Aslanlı Yol vardır. Bu yolun sağ ve solunda tarafında karşılıklı olarak toplamda 24 aslan bulunmaktadır. Buradaki aslanlar 24 Oğuz boyunu temsil etmektedir. Kültürümüzde aslan gücü temsil etmektedir. Milletimizin birlik ve bütünlüğünü temsil eden şey ise aslanların karşılıklı olarak durmasıdır. Atamızın anıtına yaklaşan aslanları başları öne doğru eğilmektedir.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Haftanın her günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Protokol veya resmi törenlerin olduğu günler saatler değişiklik göstermektedir.

ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ

Anıtkabir’e giriş ücretsizdir.

ANITKABİR ULAŞIM

Ankara’da Anıtkabir’e ulaşım çok rahattır. Ankaray’a binip Tandoğan durağında inerek, 5-10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Anıtkabir’in giriş kapısına ulaşabilirsiniz. Ankara’nın farklı bölgelerinde iseniz Ankaray’a ulaşmak için metroya binerek Kızılay durağında aktarma yapabilirsiniz.

Ankara’ya demiryolu ile geldiyseniz anıt mezar, Ankara Tren Garı’na yürüme mesafesindedir. Garın alt katından Tandoğan Çarşısı’nı geçip Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na doğru çıkın. Buradan Anıt Caddesi’ni takip ettiğiniz takdirde yol sizi Anıtkabir’e götürecektir.

Adres: Mebusevleri Mah. 06570 Çankaya/Ankara

2. GELİBOLU YARIMADASI VE MİLLİ PARKI, ÇANAKKALE

Çanakkale ili sınırları içerisinde yer alan ve 1973 ‘te kurulmuş olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 33.000 hektarlık bir alanla Gelibolu Yarımadası’nın güney ucundadır ve Çanakkale Boğazı’nın Avrupa yakasında bulunmaktadır.

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in önderliğinde olağanüstü direniş ile kazanılan bir savunma destanı olan Çanakkale Savaşları Türk Milleti’nin dünyanın en güçlü devletlerine karşı çarpıştığı savaştır. Yaklaşık 8,5 ay süren bu savaşta Boğaz’ın iki tarafı adeta kan gölüne dönüşmüştür. Savaşta yarım milyona yakın can kaybı olmuştur. Bölge 1973 yılında milli park ilan edilmiştir. Savaşta yaşamını yitiren şehitlerin anısını yaşatan anıtlar ve müzeler, o dönemlerin izlerini canlı tutarak gelecek nesillere ulaştırmaktadır.

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Savaş’ında yaşamını yitiren neredeyse 250 bin Türk şehidinin yanı sıra İngiliz, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Fransız askerlerinin de mezarlarına sahiplik etmektedir. Böylelikle tüm dünyaya kardeşlik ve barışa karşı gösterdiğimiz saygıyı anlatmaktayız. 56 tanesi yerli 36 tanesi yabancı mezar ve anıtın yer aldığı milli parkın asıl önemini 18 Mart tarihinde Çanakkale Zaferi’nin kutlandığı günde ziyaretçi akınına uğradığında anlayabiliyoruz.

GELİBOLU TARİHİ MİLLİ PARKI'NDA BULUNAN ŞEHİTLİK, ANIT MEZARLAR VE BAŞLICA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Gelibolu’ya ulaştığınızda aşağıdaki yerleri kesinlikle gezmeniz gerekmektedir.

Çimenlik Kalesi,

Conkbayırı Mehmetçik Parkı Yazıtları,

Değirmen Burnu Tabyası,

Dur Yolcu yazısı,

Son Ok Anıtı,

İlk Şehitler Anıtı,

Çamburnu Kalesi (Milli Park Merkezi),

Conkbayırı Yeni Zellanda Anıtı ve Mezarlığı,

Conkbayırı Atatürk Anıtı,

Gözetleme Tepe Şehitlik Anıtı,

Anzak Koyu ve Tören Alanı,

Mehmetçiğe Saygı Anıtı,

Çanakkale Şehitler Abidesi.

GELİBOLU TARİHİ MİLLİ PARKI'NA ULAŞIM

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı köyünde bulunmaktadır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na ulaşım rahattır. Buraya İstanbul, Bursa ve Çanakkale üzerinde ulaşabilirsiniz. Çanakkale üzerinden ulaşmanız için merkezden Eceabat ve Kilitbahir feribot seferleri ile, Gelibolu Yarımadası’na geçmeniz gerekiyor. Aracı olmayanlar Kilitbahir feribot seferleri sayesinde milli parka giden minibüslerle ulaşım sağlayabilirler.

3. DOLMABAHÇE SARAYI, İSTANBUL

Sarayın inşaatına 1843 yılında başlanmıştır. Açılışı 1856 yılının ramazan bayramının üçüncü günü gerçekleşmiştir. Birçok hatıra ile dolup taşan Dolmabahçe Sarayı hem Osmanlı İmparatorluğu’na hem de Cumhuriyet’e “Devlet başkanının makamı ve devletin temsil mekânı” olarak hizmet etmiştir. 15.000 m2 yer kaplayan saray, en güzide semtlerden olan Beşiktaş’ta denize nazır bir alanda kurulmuştur. Dolmabahçe Sarayı’nda 285 oda, 44 salon, 6 hamam ve 68 lavabo bulunmaktadır.

ATATÜRK VE DOLMABAHÇE SARAYI

Saray Türkiye’nin modernleşme planlarının yapıldığı bir kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Atatürk, bu sarayda defalarca ikamet etmiştir. Hatta dönemin ileri gelen adamları ile bu sarayda toplantılar yapmıştır. Ayrıca Harf Devrimi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Hatay meselesi ile ilgili toplantıları da Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Mayıs 1938 yılında başlayan İstanbul’u son ziyareti, hastalığının ilerlemesi üzerine yarıda kesilmiş ve Atatürk Dolmabahçe Sarayı’na geçmiştir. Eylül ayında vasiyetnamesini yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yummuştur.

DOLMABAHÇE SARAYI NEREDE? GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Dolmabahçe Sarayı İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Hem Beşiktaş hem de Kabataş iskelesine 10 dakika yürüyüş mesafesindedir. Taksim Meydanı’na ise 20 dakikalık yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Anadolu Yakası’ndan gelen ziyaretçiler vapurla Beşiktaş veya Kabataş iskelesine gelip oradan yürüyebilirler.

Selamlık (Tam) 60 TL

Selamlık ( İndirimli ) 30 TL

Harem (Tam) 40 TL

Harem (İndirimli ) 20 TL

Selamlık+ Harem (Tam) 90 TL

Selamlık+ Harem (İndirimli ) 45 TL

4. ATATÜRK KONGRE VE ETNOGRAFYA MÜZESİ, SİVAS

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, 1892 yılında Sivas Lisesi olarak yaptırılan ve 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak kullanılan tarihi binadır. Atatürk, 2 Eylül 1919 günü Sivas Kongresi’ni başlatmak üzere Sivas’a gelmiştir. Sivas Lisesi binası kongreye ayrılmış ayrıca Atatürk ve arkadaşları Sivas’tan ayrılıncaya kadar bu binada kalmışlardır. Kurtuluş Savaşı’nı gören bu eserde Cumhuriyet’in ilk adımları atılmıştır.

ATATÜRK KONGRE VE ETNOGRAFYA MÜZESİ'NE ULAŞIM

Müzeye ulaşım, merkezde yer aldığı için oldukça rahattır. Şehrin her bölgesinden toplu taşıma ile ulaşım sağlanmaktadır.

ATATÜRK KONGRE VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÜCRETİ VE ZİYARET SAATLERİ

Halka açık olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 09:00 – 17:00 saatleri arasında pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açıktır.

5. ERZURUM KONGRE BİNASI, ERZURUM

Erzurum Kongre Binası, Türkiye’nin bağımsızlığına ve bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu binada atılmıştır. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalma eşsiz eserlerin sergilendiği bu binada Türkiye’de tek olan Esma-ül Hüsna sergisi yer almaktadır. Milli Mücadele’nin başlangıcı olarak bilinen bu bina 1960 yılında Atatürk ve Erzurum Müzesi olarak hizmete girmiştir. Ayrıca Erzurum kongresi Atatürk ve Kazım Karabekir’in önderliğinde 53 delege ile birlikte bu binada gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde de müze olarak kullanılan binanın içerisinde kongreye katılan 53 delegenin isimleri mermer plakalara yazılmış ve burada sergilenmektedir. Ayrıca duvarlarda ve vitrinlerde kongre ile ilgili tutanakların, yazışmaların, beyanname ve telgrafların fotokopileri, delegelerin fotoğrafları ile birlikte kısa biyografileri, Atatürk’ün çeşitli fotoğrafları, Erzurum’daki tarihi anıtlardan bazılarının yağlıboya tabloları yer almaktadır.

ERZURUM KONGRE BİNASI ULAŞIM

Şehrin her yerinden toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür.

Adresi; Alipaşa, Kongre Caddesi. No:44, 25040 Yakutiye/Erzurum

6. BANDIRMA VAPURU, SAMSUN

Atatürk, Milli Mücadele sırasında İstanbul’dan Samsun’a gelmek için Bandırma isimli vapuru kullanmıştır. Samsun’da bulunan Bandırma Vapuru, gerçek vapurla aynı boyutlu olup birebir aynısıdır. 1999 yılında Samsun Valiliği tarafından yapımına başlanan Bandırma Vapuru, 2001 yılında ziyarete açılmıştır.2005 yılında Samsun Belediyesi’ne verilen Bandırma Vapuru birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir.

Aslının aynısını anımsatan vapurun içerisinde bulunan müzede eserler sergilenmektedir. Gemi mürettebatı da dahil olmak üzere Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri bulunan kısım müzede en çok dikkat çeken bölümdür. Vapurda Atatürk’ün yatak odasının yanı sıra geminin alt katında geniş bir sergi bulunmaktadır. Sergi salonunda Atatürk’e ait eşyaları ve fotoğrafları görmek mümkündür.

BANDIRMA VAPURU MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Öğrenci ve çocuklar için giriş ücreti 1 TL olurken yetişkinler için 2 TL’dir.

BANDIRMA VAPURU MÜZESİ NEREDE?

Samsun’un kent merkezinde yer alan Canik ilçesinin Belediye Evleri mahallesinde bulunan Bandırma Vapuru Müzesi’ne ulaşım çok rahattır. Sahil tarafında sefer yapmakta olan Terme, Tekkeköy, Lovelet ve Çarşamba minibüslerini kullanarak ulaşım sağlanabilir.