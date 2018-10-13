29 Ekim tatilini dışarda geçirmek isteyenler için İstanbul'a yakın tatil yerleri

29 Ekim tatilinin haftasonu ile birleşmesini fırsat bilen tatilciler hemen İstanbul'a yakın yerleri merak etmeye başladı. Siz de 29 Ekim ile birleşen 3 günlük tatili dışarda geçirmek isteyenlerdenseniz bu liste tam size göre... İşte şte İstanbul'a yakın tatil yerleri, lokasyonlar

İSTANBUL'A YAKIN TATİL YERLERİNDEN BİRİ DE ÇINARCIK

İstanbul’a 2 saat mesafede yer alan Çınarcık en yakın lokasyonlardan. Termal kaplıcaların da yer aldığı Çınarcık'da Esenköy ve Erikli Yaylası görülmeye değer yerlerden.

KÖY HAVASINDA KAHVALTI İÇİN CUMALIKIZIK

Cumalıkazık haftasonu kahvaltı yapmak için birebir yerlerden. Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun Çeşmesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor

MUHTEŞEM DOĞASIYLA İZNİK

Tarihsel açıdan büyük önem arz eden İznik doğasıyla da oldukça ilgi çekici. Roma Tiyatrosu

I. Murat Hamamı, Süleymanpaşa Medresesi, İznik Kilisesi, Zoimesis Tes Theotokos, Aziz Tryphonos Kilisesi İznik'in en dikkate değer yapıları.

KEFKEN

Kefken Kocaeli’nin Karadeniz kıyısında bir mahalle. İstanbul, İzmit ve Sakarya’ya çok yakın olması sebebiyle yazın günübirlik deniz tatili yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

KIYIKÖY

Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz'e bu kasabadan dökülmesi ayrı bir güzellik katıyor.

SAPANCA

Sapanca Gölü'nün eşsiz güzelliği eşliğinde haftasonu kaçışı için en uygun rotalardan Sapanca. Bolu'nun güneyinden uzanan Köroğlu Dağları'nın bölgedeki uzantısı olan Samanlı Dağları'nın kuzey yamaçları ve bu yamaçlarda oluşmuş vadileri ile doğa tatili yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden.

MAŞUKİYE

Kocaeli'nin ve Marmara Bölgesi'nin en önemli mesire yerlerinden olan Maşukiye alabalık restoranları ile ünlü ve aşıklar diyarı olarak da biliniyor. Son yıllarda kış turizminde de büyük gelişim gösteriyor.

KANDIRA

Kandıra'nın en bilindik sâhilleri olan Kefken, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Cebeci, Seyrek, Sarısu, Pınarlı gibi yerleri yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramakta İzmit, İstanbul, Adapazarı gibi yakın coğrafyadan tatilciler de buralara gelmekte. Özellikle hafta sonlarında daha kalabalık olmakta.

TRİLYE

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan Trilye, çok eski bir Rum köyü aslında. Hala Rum mimarisinin esintileriyle misafirlerini buluşturan Trilye’nin Marmara’ya kıyısı da bulunduğundan deniz otobüsleriyle İstanbul’dan buraya gelmek çok kolay.