2019 yılının en iyi tatil rotaları

​

Kar yağışı, bembeyaz örtü, kayak, şömine ve sıcak çikolatayı seviyorsanız sizin için harika rotalar hazırladık. Deniz, kum, güneş kısaca yaz mevsimini ve sıcak havaları sevenleri de unutmadık. İşte Ocak ayının en iyi tatil rotaları...

Park City, Utah

Park City’de kar zamanı! Salt Lake City’den sadece 32 mil uzaklıkta olan Park City’de aklınıza gelebilecek tüm kış aktivitelerini yapmanız mümkün. Dağ yollarında kızak köpekleri ile yapacağınız tur ile çok eğlenebilirsiniz. Kış mevsiminin tadını enfes manzara eşliğinde burada çıkarabilirsiniz.

Aruba

Güney Karayip Denizi'nde yer alan Aruba, Venezuela kıyılarından sadece yaklaşık 15 mil uzaklıktadır. Curacao ve Sint Maarten adaları ile birlikte Aruba, Hollanda Krallığı'nın bir parçasıdır. Soğuk havalardan kaçmak isteyenler için muhteşem bir liman olan Aruba, canlı atmosferi ve tertemiz sahilleri ile yaz severleri bekliyor. Şanslıysanız Aruba sahillerinde filamingoların geçişine şahit olabilirsiniz.

Cortina d'Ampezzo, İtalya

Dünyanın en güzel kayak merkezlerinden biri olanrak gösterilen Cortina, her bütçeye uygun otel ve tesisleriyle kış severlerin ideal rotalarından biridir. Roma döneminden kalma antik şehri bölgesinde barındıran Cortina, aynı zamanda I. Dünya Savaşı'na sahne olan bölgelerden biridir. Açık Hava Savaş Müzesi ile tarihe tanıklık edebilirsiniz. Cortina aynı zamanda 1956 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Olimpiyat Buz Pateni alanı tüm yıl boyunca halka açık olur.

Guanacaste Bölgesi, Kosta Rika

Kosta Rika’nın en sıcak ve güneşli bölgesi Guanacastle, sörf yapmak isteyenler için en ideal rotalardan biri. Papagayo Körfezi’ndeki tatil bölgesi yüzmek, sörf yapmak, şnorkelle dalmak için harika bir noktadır. Aralık ayından itibaren kuzeyden gelen kambur balinalar Kosta Rika'nın ılık sularına göç eder ve genellikle sahilden görülebilirler. Bölgede bulunan Santa Rosa Milli Parkı, 1856 Santa Rosa Savaşı'nı anmak için UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

Jose Ignacio, Uruguay

Partileriyle ünlü Jose Ignacio’da eğlencenin dibine vurabilirsiniz. Yılın diğer zamanalarında sessiz bir kasaba olan Jose Ignacio, ocak ayından itibaren mükemmel plaj partilerinde eğlenmek için dünyanın dört bir yanından gelen turistlere kapılarını açıyor. Sanatseverler, Galeria de las Misiones'i ziyaret edebilir veya Fundacion Pablo Atchugarry'de sessiz bir yürüyüş yapabilirler. Kısacası bu harika yerde eğlenmek için yapabileceğiniz aktivite alternatifleri oldukça fazla.

Kauai, Hawaii

“Garden Island” olarak adlandırılan Kauai, tropik yağmur ormanlarına, şelalelere, nehirlere ve gür yeşilliklere ev sahipliği yapan Hawaii'nin en kuzeyindeki adadır. Ada küçük olsa da, iklime ve bitki örtüsüne göre değişen farklı alanlar vardır. Ucu bucağı görünmeyen muhteşem sahillerinde unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz.