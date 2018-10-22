2018’de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu

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En iyi seyahat destinasyonlarını, ziyaretçi hacmini ve harcamasını analiz eden Mastercard, 2018 Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi'ni yayınladı. Rapora göre 2018 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 şehrin başında 21.98 milyon uluslararası ziyaretçi ile Bangkok geldi. Onu sırasıyla 20.42 milyon ile Londra ve 17.95 milyon ziyaretçi ile de Paris takip etti.





Ziyaretçilerin ortalama 4.7 gece kaldığı gözlemlenen Bangkok'ta, günde ortalama 173 dolar harcandığı kaydedildi. Londra'ya gidenler ortalama 5.8 gece konaklayarak günde 153 dolar harcarken, Paris'e giden ziyaretçiler ise ortalama 2.5 gece ile günde 301 dolar harcadı.

Listede 8'inci sıraya yerleşen İstanbul 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına ulaşırken, Antalya ise 11.27 milyon kişiye ev sahipliği yaptı. Listede 8'inci sıraya yerleşen İstanbul 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına ulaştı ve ziyaretçilerin günde 108 dolar harcama yaptığı ifade edildi. 11'inci sırada kendisine yer bulan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ise 11.27 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.





İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri:





1. Bangkok, Tayland - 21.98 milyon uluslararası ziyaretçi



2. Londra, İngiltere - 20.42 milyon uluslararası ziyaretçi



3. Paris, Fransa - 17.95 milyon uluslararası ziyaretçi



4. Dubai, BAE - 16.66 milyon uluslararası ziyaretçi



5. Singapur - 14.47 milyon uluslararası ziyaretçi



6. New York, ABD - 13.67 milyon uluslararası ziyaretçi



7. Kuala Lumpur, Malezya - 13.53 milyon uluslararası ziyaretçi



8. İstanbul, Türkiye - 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi



9. Tokyo, Japonya - 12.12 milyon uluslararası ziyaretçi



10. Antalya, Türkiye - 11.27 milyon uluslararası ziyaretçi